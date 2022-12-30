«حسام» خرج للبحث عن جده فعاد جثة هامدة.. ووالده يلبي أمنيته الأخيرة

استخرجت قوات الإنقاذ النهري جثمان الطفل «حسام السد أبو عميرة»، 8 سنوات من الترعة المجاورة لمنزله بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، عقب يومين من البحث قضاها أهله والقرية بأكملها بالبحث عنه على أمل العثور عليه حيًا.

وشيع الأهالي جثمان الطفل عقب وصول والده من إحدى دول الخليج بعد أن أصر على دفن نجله بنفسه، وفقا لحديث «مخلص أبو عميرة» عم «حسام» لـ«الوطن»، موضحا أن الطفل خرج من المنزل منذ يومين تقريبا من المنزل.

الطفل يبحث عن جده

خرج الطفل ليلحق بجده إلى «الغيط» ولكنه لم يجده فقرر أن يعبر للجهة الأخرى من الترعة المجاورة للمنزل، ليسقط بها، وعند غيابه عن المنزل بدأ البحث عنه.

أمل كاذب للأسرة

وأصاب الفزع الأسرة لوجود تمشيط بجهاز تطهير الترع منذ أيام على الترعة المجاورة، ما يعني إمكانية إصابته أو إصابة جثمانه ولكن فؤجئوا أن التمشيط توقف صباحا ليستأنف بداية الأسبوع المقبل، ما خلق أملًا العثور عليه حيا، إلا أنهم عثروا عليه في المياه.

الأب يفي بوعده ويحضر قريبا

أصر والد "حسام" على الحضور من السعودية لمواراة جثمان نجله التراب بنفسه، موضحا أنه طلب منه آخر مكالمة بينهما قبل اختفائه مباشرة أن يحضر فهو يريد رؤيته ووعده الأب بالحضور قريبًا ليردد الأب وسط دموعه: «أنا جيت يا حسام ووفيت بوعدي، جيت عشان أدفنك ياولدي».

الإخطار الأمني

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة جرجا يفيد مصرع طفل ذو 8 سنوات غرقا بالترعة المجاورة لمنزله.