نهر النيل يبتلع طالب أثناء الاستحمام في كفر الشيخ.. خرج جثة هامدة

لقي طالب في المرحلة الثانوية، مصرعه غرقا، أثناء الاستحمام في نهر النيل فرع رشيد، بنطاق منطقة الكشلة بمدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، لعدم إجادته السباحة.

لم يتمكن من السباحة

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دسوق، يفيد بورود بلاغ بغرق طالب في المرحلة الثانوية، في نهر النيل بمنطقة الكشلة في مدينة دسوق، أثناء قيامه بالاستحمام، لافتا إلى أن لم يتمكن من السباحة، ليلقى مصرعه غرقًا في نهر النيل.

انتشال الجثمان الطالب

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمعاونة الصيادين من أبناء دسوق، من انتشال جثمان الطالب، ونقله إلى مستشفى دسوق العام، فيما قام مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الطالب، ليؤكد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق.

تحرر محضر بالواقعة

حُرر محضر بالواقعة، حمل رقم 3003 لسنة 2022م إداري بندر دسوق، فيما تم العرض على جهات التحقيق، التي أمرت بدفن جثمان الطالب بمعرفة أهله.