مصرع طبيب أسنان في انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بسمنود بالغربية

لقي طبيب أسنان، في العقد الرابع من العمر، مصرعه إثر انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها داخل إحدى المجاري المائية المارة بقرية ميت بدر حلاوة التابعة لمركز ومدينة سمنود، بمحافظة الغربية، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى سمنود المركزي، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة

حيث تلقت غرفة عمليات الإسعاف بسمنود، بلاغاً من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة ملاكي داخل أحد المصارف المائية بالقرب من مدخل قرية ميت بدر حلاوة بدائرة مركز سمنود، مما أسفر عن مصرع قائدها.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف، وقوات الإنقاذ النهري، إلى محل الواقعة، وجرى انتشال الجثة بالتعاون مع الأهالي، وتبين مصرع شخص يدعى أيمن القصير، في العقد الرابع من العمر، ويعمل طبيب أسنان، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها، داخل إحدى الترع بقرية ميت بدر حلاوة بدائرة المركز.

رفع آثار الحادث

وجرى التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى سمنود، والدفع بأوناش، لرفع آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات، اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه، بعد الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.