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السيسي مهنئا رئيس الصين بإعادة انتخابه: نتطلع إلى استمرار العمل المشترك

كتب:

محمد أبوعمرة
08:48 م | الجمعة 10 مارس 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية، لفترة جديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي، أعرب عن تمنياته للرئيس الصيني بالتوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات الشعب الصيني الصديق نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد الرئيس السيسي، بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر والصين، معرباً عن التطلع إلى استمرار العمل المشترك والتنسيق بين البلدين في جو من الثقة والتفاهم المتبادل الذي طالما ميّز التعاون الاستراتيجي بين الدولتين، مؤكداً الثقة في أن علاقات البلدين الثنائية سوف تشهد مزيدًا من التطور الإيجابي في السنوات المقبلة لما فيه صالح الشعبين والبلدين الصديقين.

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