موضوع خطبة الجمعة القادمة والأخيرة من شعبان: التكافل المجتمعي واجب

نشر الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة والأخيرة من شعبان لوزارة الأوقاف، تحت عنوان: «التكافل المجتمعي واجب الوقت»، موضحًا أن اختيار هذا الموضوع يأتي استعدادًا لشهر الخير ، شهر الجود والكرم، حيث التكافل والتراحم، يا باغي الخير أقبل.

خطبة الجمعة القادمة والأخيرة من شعبان لوزارة الأوقاف

ويوضح وزير الأوقاف في موضوع خطبة الجمعة القادمة والأخيرة من شعبان لوزارة الأوقاف، أن أعمال الخير والبر ينبغي أن تسبق أو تسابق قدوم الشهر الكريم، حيث كان نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) أجود الناس وكان (عليه الصلاة والسلام) أجود ما يكون في رمضان ، فيا باغي الخير أقبل، يقول الحق سبحانه: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}، ويقول سبحانه: {وَسَارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِوَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}، ويقول (جل وعلا): {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}، فمن أراد الخير فليعجل، ولا تؤجل خيرًا نويت عمله.

موضوع خطبة الجمعة القادمة

واستكمل وزير الأوقاف، حديثه عن موضوع خطبة الجمعة القادمة والأخيرة من شعبان لوزارة الأوقاف قائلا: وقد دعانا نبينا (صلى الله عليه وسلم) إلى التكافل المجتمعي وحثنا عليه، حيث يقول: (عليه الصلاة والسلام): (مَنْ كَانَمَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ)، قَالَ الراوي: فَذَكَرَ (صلىالله عليه وسلم) مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا في فَضْلٍ، ويضرب لنا (صلى الله عليه وسلم) أروع الأمثلة في التكافل المجتمعي بالأشعريين، حيث يقول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): (إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا- نَفِدَ زادهم- أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ).

موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من شعبان

وتابع وزير الأوقاف بخصوص موضوع خطبة الجمعة القادمة والأخيرة من شعبان لوزارة الأوقاف: وحرصا من وزارة الأوقاف على الإسهام في خدمة المجتمع وتعظيم جهودها في ذلك في استقبال الشهر الكريم وفرت وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بالمشاركة بينهما مليون ونصف المليون شنطة من السلع الغذائية بتحمل كل منهما لتكلفة 750 ألف شنطة يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية استقبالا للشهر الفضيل، فضلا عن 300 طن لحوم يتم توفيرها من خلال مشروع صكوك الإطعام بالأوقاف و توزيعها قبل وخلال الشهر الفضيل.