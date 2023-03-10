«مياه كفر الشيخ» تُطلق فعاليات الأسبوع المائي تحت شعار «كل نقطة بتفرق»

أعلن اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، عن تنفيذ الحملة القومية، لترشيد مياه الشرب، تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، بقرية الربع، التابعة لمركز بلطيم، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، فى الفترة من يوم 10 إلى 16 مارس الجاري.

البدء بمجموعة من الاستقصاءات القبلية

وذكر «عبد الغني»، في بيان له، أنه جرى البدء بمجموعة من الاستقصاءات القبلية، للتعرف والوقوف على مشاكل القرية، للمساعدة فى حلها، وتم تخصيص جزء من صلاة الجمعة للحديث عن ترشيد المياه، كما قام فريق التوعية بتوزيع مطبوعات وبروشور على المصلين عقب انتهاء الخطبة.

وأوضح «عبد الغني»، أن الفعاليات تتم بالتنسيق مع الجهات المشاركة وهي «محافظة كفر الشيخ، ومديرية الأوقاف، والكنيسة الأرثوذكسية، ومديرية الصحة، والبيئة، والمنطقة الأزهرية، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشباب والرياضة، والهيئة العامة لقصور الثقافة».

اليوم العالمي للمياه

جدير بالذكر، أنه يُقام احتفال اليوم العالمي للمياه سنوياً في 22 مارس بوصفها وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة، حيث يعتبر اليوم العالمي للمياه فرصة لرفع الوعي بالأمور المتصلة بالمياه، وإلهام الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث فارق.