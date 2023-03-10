الفنان محمد شاهين ضيف معسكر لاعبي «كابيتانو مصر»: مبسوط بالمواهب

زار الفنان محمد شاهين، معسكر لاعبي «كابيتانو مصر» لقضاء فترة ترفيهية رفقتهم، ومشاركتهم في الغناء، قبل انطلاق برنامجهم التدريبي، ونصح اللعبين بالاستمرار في العمل والتدريب والتركيز.

وقال: «أنا عشت في الأكاديمية تقريبا زي ما هم عاشوا، وكنا بنقضي مع بعض 24 ساعة في الأكاديمية، وكان فيه ضغط وهزار وضحك، وبنزعل على اللي بيخرج».

وأضاف: «بتفرج على البرنامج، ومبسوط بالمواهب اللي فيه، وفرحان بكل اللي بيوصل منهم، وعارف إن اللي خرج زعلان بس أكيد هيكمل ورا حلمه».

وبدأ عرض الحلقة الـ24 من برنامج «كابيتانو مصر»، منذ قليل، على قناة «ON»، والمخصص لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وأطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

النهوض بالكرة المصرية

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.