الفنان محمد شاهين لمواهب «كابيتانو مصر»: لازم تؤمنوا بأحلامكم

قال الفنان محمد شاهين، خلال زيارته لمعسكر مواهب «كابيتانو مصر»، إن تجربة البرنامج جميلة، وعلى المشتركين فيها أن يعلموا أنهم أصحاب موهبة.

وأضاف: «مبسوط إني كنت معاهم، وحاجة مشرفة، وعاوز كل واحد جه المكان ده يؤمن بحلمه للآخر، ومحدش يقول هشوف حاجة تانية، وتأكدوا إن عندكم مواهب كتير وأتمنى أشوفكم أنجح من كل الناجحين».

وقدم مقطعا من أغنية: «كل واحد ليه طموح أو حلم نفسه يحققه.. سهل جدا إنه يوصل يلا يا شباب ابدأوا.. أي حلم حلمنا بيه هنوصله.. بس نصدقه».

وبدأ عرض الحلقة الـ24 من برنامج «كابيتانو مصر»، منذ قليل، على قناة «ON»، والمخصص لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وأطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

النهوض بالكرة المصرية

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.