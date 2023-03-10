انطلاق حفل زفاف حسن شاكوش.. وحمو بيكا يفاجئ العريس على المسرح «صور»

انطلق حفل زفاف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، منذ قليل، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور أصدقاء العروسين من داخل الوسط الفني وخارجه.

ودخل شاكوش قاعة الزفاف رفقة فرقة استعراضية على نغمات إحدى أغنياته وتفاعل معها المعازيم بشكل كبير، لتدخل بعدها العروس رفقة والدها وقابلهما الحضور بتصفيق شديد.

واقتحم مؤدي المهرجانات حمو بيكا، المسرح أثناء رقص العروسين، ليفاجأ شاكوش بوجود صديقه إلى جانبه، ودخلا سويا في وصلة رقص.