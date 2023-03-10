شروط حضور حفل زفاف حسن شاكوش.. دعوة وبدلة كلاسيك وفستان سواريه

وضعت الجهة المنظمة لحفل زفاف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عددا من الشروط لحضور الحفل المقرر انطلاقه بعد قليل، داخل أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.

شروط حضور حفل زفاف حسن شاكوش

واشترط المنظمون لحفل زفاف حسن شاكوش على الحضور إظهار كارت الدعوة وارتداء ملابس كلاسيكية، بدلة كلاسيك للرجال، وفستان سواريه للسيدات، فيما طالبوا المدعوين بالانتظار خارج قاعة الحفل لحين انتهاء العروسين من جلسة التصوير داخل القاعة.

وحرصت والدة حسن شاكوش على استقبال المعازيم وتوجيه الشكر لهم على حضورهم لحفل زفاف نجلها.