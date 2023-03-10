والدة حسن شاكوش قبل انطلاق حفل زفافه: «قلبي طاير من الفرحة»

أعربت والدة المطرب حسن شاكوش، عن سعادتها البالغة بدخول نجلها لقفص الزوجية، الليلة، في حفل ضخم من المقرر انطلاقه، بعد قليل، داخل أحد فنادق القاهرة.

حسن شاكوش يحتفل بزفافه اليوم

وقالت والدة شاكوش لـ «الوطن»، إن سعادتها بزواج ابنها حسن لا توصف، مضيفة: «اختار بنت حلال كويسة، ربنا يسعدهم، أنا فرحانة أوي وقلبي طاير من الفرحة».

ووصلت والدة حسن شاكوش إلى الفندق، منذ قليل، إذ اتجهت إلى الجناح المتواجد فيه نجلها لتهنئته هو وعروسه.

حفل زفاف حسن شاكوش

من المقرر أن يحيي حفل زفاف حسن شاكوش، اليوم، عدد كبير من نجوم الغناء المصري، أبرزهم تامر حسني ورامي صبري وحكيم ورضا البحراوي، وسيمتد الحفل للساعات الأولى من صباح الغد.