4 مطربين يحيون حفل زفاف حسن شاكوش.. ينطلق في فندق بالقاهرة بعد قليل

يحيي عدد كبير من نجوم الغناء الرومانسي والشعبي، حفل زفاف حسن شاكوش، الذي يقام اليوم في قاعة أحد الفنادق المطلة على نهر النيل، إذ قام شاكوش بدعوة عدد كبير من نجوم الغناء للحفل الذي سيمتد للساعات الأولى من صباح الغد، ومن المتوقع أن يبدأ عند تمام الساعة الثامنة.

تامر حسني يحيي حفل زفاف حسن شاكوش

وستكون أول فقرة في حفل زفاف حسن شاكوش، مع رضا البحراوي، ثم عمر كمال، ورامي صبري وتامر حسني.

التجهيزات لـ حفل زفاف حسن شاكوش

يذكر أن التجهيزات لـ حفل زفاف حسن شاكوش، بدأت عقب صلاة الجمعة، بجلسة تصوير للعروسين داخل الفندق، إذ سيجري استخدامها في حفل الزفاف.

وزوجة حسن شاكوش، تدعى ريم، وهي فتاة من خارج الوسط الفني، وأعلنا خطوبتهما منذ ما يقرب من شهرين، وجرى تداول مقاطع فيديو من حفل الخطوبة، وظهر شاكوش فيها وهو يرقص مع خطيبته، أثناء غناء عمر كمال، مجموعة من أغانيه الشهيرة، منها أغنية بنت الجيران.