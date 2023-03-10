محافظ كفر الشيخ: القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بدعم الأسر الأولى بالرعاية

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيراً بدعم الأسر، وتحسين مستوى معيشتها، خاصةً الأسر الأولى بالرعاية لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

تخفيف العبء عن كاهل المواطنين

وأشاد «نور الدين»، بمبادرة «كتف في كتف» التي انطلقت فعالياتها اليوم الجمعة، ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، لافتاً أنها تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة والتي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.

وقال اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، مبادرة «كتف في كتف» تؤكد أن الدولة تسعى لتخفيف الحمل والأعباء عن الأسر الأولي بالرعاية، مستطرداً: «المبادرة تأتي مصداقاً لقوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى»، كما تؤكد أننا نقف جانباً إلى جانب مع الأسر الأولي بالرعاية»، موجهاً الشكر لمؤسسة «حياة كريمة»، ولكل مواطن يجتهد ويعمل لصالح الآخرين، مردفاً أن قوة مصر في وحدة شعبها، وهذه القوة التي هونت على مصر الظروف التي مرت بها، متمنياً كل التوفيق لمؤسسة حياة كريمة.

دعم الفئات المستحقة

وأوضح «سعيد»، إن فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلى لدعم الفئات المستحقة كانت متنوعة، متابعاً أن التحالف الوطني انطلق في شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه عام للمجتمع المدني بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي، الذي يضم 25 جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية.

وذكر العقيد محمد عبد الله، مدير إقليم الدلتا لمؤسسة «حياة كريمة»، إن مبادرة «كتف فى كتف» بكفر الشيخ هي إحدى المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، مضيفاً أن الهدف الأساسي للمبادرة، الوصول للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا وتوزيع 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكافة محافظات الجمهورية خلال الشهر الجاري.

توزيع 21 ألف كرتونة بمحافظة كفر الشيخ

وأفاد إسلام جبر، منسق مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، أن هذه المبادرة تأتي تماشيًا مع خطة الدولة للحماية الاجتماعية والتى تم وضعها لتقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وتخفيف العبء عليهم، بالإضافة إلى المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، منوهاً أنه جارى توزيع 21 ألف كرتونة بالمحافظة.

وكان اللواء تامر سعيد السكرتير، العام لمحافظة كفر الشيخ، قد شهد، اليوم الجمعة، تدشين مبادرة «كتف في كتف»، بنادي سيتي كلوب بمدينة كفر الشيخ، للتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.

تقديم عدد من الفقرات المتنوعة وتوزيع فانوس رمضان على الأطفال

وتم خلال المبادرة، تقديم عدد من الفقرات المتنوعة، وتوزيع الهدايا على الأطفال، عدد كبير من الشعبيين، والتنفيذيين، والمتطوعين، والمستفيدين من الأهالي، ومسؤولي الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

كما وزّع منظمو المبادرة عبوات المواد الغذائية على الفئات المستهدفة، وفانوس رمضان على الأطفال، الذين اكتظت بهم الصالة المغطاة بنادي سيتي كلوي، فيما اصطف مئات المتطوعين التابعين للتحالف الوطنى لتوزيع المواد الغذائية مجاناً وسط أجواء احتفالية.