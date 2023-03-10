اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «كتف في كتف» فرحة البسطاء في المحافظات

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الرئيس يؤدي صلاة الجمعة.. ويلتقي قادة القوات المسلحة في ذكرى «يوم الشهيد».. ويحضر المباراة النهائية لـ«كابيتانو مصر»

«كتف في كتف».. توزيع مليون كرتونة وآلاف الوجبات الغذائية في 16 محافظة

فرحة البسطاء في المحافظات

البنك الدولي: التنمية الاقتصادية في صعيد مصر برنامج متكامل وقابل للتكرار والنجاح

«آمنة»: تنفيذ 4435 مشروعاً بـ16.39 مليار جنيه لتلبية احتياجات مواطني قنا وسوهاج

المبادرة تعد الأكبر للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس

فحص وعلاج 200 مواطن بالإسكندرية.. ومعرض خيري بالإسماعيلية

ملف خاص.. البابا كيرلس السادس

تحتفي بـ«القديس» في ذكرى وفاته الـ52

رجـل الصـلاة

بدء تسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج غداً

اختبر حياة الرهبنة قبل الدير وعاش متوحداً في طاحونة لمدة 6 سنوات

إنجازاته: أول من أرسل كهنة لتفقّد أحوال أقباط الخارج

شيّد «كاتدرائية العباسية» وأعاد رفات «مارمرقس» من «البندقية إلى القاهرة»

«السياحة»: إرسال الضوابط للشركات.. وإجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج 30 أبريل

وزير الزراعة: الصادرات المصرية تتمتع بسمعة طيبة في الأسواق العالمية

مصر تحذر من استغلال شبكة الإنترنت في التحريض على العنف

الصفحة الثانية

«التعليم والاستثمار القومي» يبحثان تطوير المدارس الفنية

وزير التربية والتعليم: مدارس التكنولوجيا حققت نجاحاً كبيراً وزيادة في الإقبال عليها

«حياة كريمة»: تخصيص عائد ماراثون

«اجري في الخير» لدعم الفئات الأكثر احتياجاً

العائد لتوفير أطراف صناعية وكراسي متحركة لـ500 فرد من المستحقين

الحكومة تنفي طرح «بيض البودرة» كبديل للطبيعي في الأسواق

«المركزي»: زيادة الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر «إنستا باي»

وزارة الصحة: نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج جيدة

القرار يستهدف تحقيق الشمول المالي والتيسير على المواطنين

تتضمن الكشف عن الإيدز وفيروسي «بي وسي» والزهيري

توقيع اتفاقية تمويل مشروع الاستخدام المستدام للمياه بتمويل ياباني

«الإسكان»: نيسر على المواطنين إنشاء مساكنهم بالمدن الجديدة

وزير الري: محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية أبرز التحديات

«الجزار»: الانتقال للإقامة بها يسرع معدلات التنمية.. ويوفر الفرص الاستثمارية

إطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه «كل نقطة بتفرق»

الصفحة الثالثة

البابا كيرلس السادس .. رجل الصلاة

من أقواله (لا يوجد شيء تحت السماء يقدر أن يكدرني أو يزعجني لأني مُحتمٍ في ذلك الحصن الحصين داخل الملجأ الأمين مطمئن في أحضان المراحم، حائز على ينبوع التعزية)

كن مطمئناً جداً جداً ولا تفكر في الأمر كثيراً بل دع الأمر لمن بيده الأمر

الصلاة تفتح باب السماء وتجعل للمؤمنين نصيباً في الخيرات وتحطم قوة الشيطان وتكسر سلاسل الخطية

اجتهد أن تكون أميناً في عملك واحتفظ من حيل عدو الخير

البابا كيرلس.. البطريرك الناسك

«الوطن» تحتفي بـ «القديس» والبطريرك الـ 116 للكنيسة الأرثوذكسية في ذكرى وفاته الـ 52

الصفحة الرابعة

اختبر حياة الرهبنة قبل الدير.. وتعلم في مدرسة «تواضروس»

ألحقه والده بكُتاب القرية بدعوة من الشيخ أحمد علوش صديق العائلة.. ويرى أن الصلاة حل لكل المشكلات.. وتأثر بوالديه اللذين ربياه تربية مسيحية حقيقية.. وأصدقاؤه كانوا يلتفون حوله للاستماع إلى آيات الكتاب المقدس وسير الشهداء والقديسين

البطريرك الـ116: أول من أرسل كهنة لتفقد أحوال الأقباط في الخارج

الصلاة.. «شركة» مع الله وتواصل بين العبد وربه وتنقية للنفس

عُرف بتقواه وحرصه على الصلاة وأقام ما يزيد على 12 ألف قدّاس في حياته.. ولُقِّب بـ«زائر من السماء»

مفكر قبطي بأستراليا: ندين له بارتباط أبنائنا في الغربة بالكنيسة الأم

دُفن مرتين الأولى في الكاتدرائية.. والثانية بدير مارمينا العجائبي

أوصى بدفن جسده تحت الكنيسة بدير مارمينا بصحراء مريوط وبملابسه.. والدير يحتفظ ببقايا شعر البابا ويتم تطييبه بشكل مباشر وتوزيعه على الكنائس التي تحمل اسمه

الصفحة الخامسة

«قِبلة المحبين» في زهراء مصر القديمة

عاش متوحداً بها 6 سنوات.. ودفع ثمن إيجارها رجل مسلم من جيبه الخاص.. وزارها البابا تواضروس الثاني في 2015 لنيل البركة بعد الاعتراف به قديساً في جلسة المجمع المقدس للكنيسة القبطية

من أرض مدافن للأقباط إلى أكبر كنائس الشرق الأوسط

تم بناؤها بقرار من «عبدالناصر» وتكلفت 2 مليون جنيه وافتتحت يوم وصول رفات القديس مارمرقس من البندقية.. وشارك في حفل الافتتاح هيلاسلاسي إمبراطور إثيوبيا

رئيس المركز الثقافي القبطي: اختارته السماء راعياً صالحاً للكنيسة وشعبها وكان كقديسي القرون الأولى

الأنبا أرميا: أعاد الكنيسة الأرثوذكسية إلى العبادة النقية

البابا كيرلس رجل الأمانة

الصفحة السادسة

«التحالف الوطني»: توزيع مليون كرتونة 160 ألف وجبة 30 ألف قطعة ملابس في 16 محافظة

«كتف في كتف».. «الحماية الاجتماعية» أولاً

«القاهرة الكبرى».. ماراثون وكراتين مواد غذائية وملابس للأسر الأوْلى بالرعاية

«الإسكندرية»: علاج 200 مواطن وفرحة بين مواطني «حوض 13»

«إبراهيم»: وزعنا 7500 كرتونة مواد وسلع غذائية

محافظ القاهرة: القيادة تولي اهتماماً كبيراً لتحسين مستوى معيشتها وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي

«الإسماعيلية»: معرض خيري للملابس.. وحفل فني للأطفال

«بحري»: تُدخل البهجة والسرور على آلاف الأرامل والأيتام والأكثر احتياجاً في 6 محافظات

«قبلي»: تُسعد البسطاء والمرضى بـ«الفيوم وبني سويف وسوهاج وأسوان والأقصر»

«الكاتب»: المبادرة تهدف لإيصال الدعم إلى جميع شرائح المجتمع

«جمال»: توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية تزامناً مع شهر رمضان بـ«سوهاج»

الصفحة السابعة

بالطو.. حكاية مسلسل حجز موعدا مع النجاح بروح شبابية

عصام عمر: أنا مش نجم ولا بطل.. ونجاحي إرادة ربنا

المخرج عمر المهندس: الإخلاص في التحضير والتنفيذ سبب نجاحنا

مريم محمود الجندي: اتخضيت من تفاعل الجمهور.. وكواليس التصوير كانت ممتعة

سلافة غانم: الناس صدقت «ميس حلمية» بسبب تلقائيتها

المؤلف أحمد عاطف: ابتعدنا عن الإفيهات وانتصرنا لكوميديا الموقف

الصفحة الثامنة

لقاء خارج التوقعات

طريق النجاة من هنا

قوة الأهلي الضاربة تعود أمام صن داونز.. مفاضلة بين «شريف وكهربا».. والمنافس يتحصن بالثنائي «شالوليلي وميلولا»

غيابات بالقوة الجبرية

من يحصد اللقب؟

السنغال تتحدى طموح جامبيا في نهائي أمم الشباب.. وصافرة مصرية تدير اللقاء

«شيكابالا وجابر» خارج الزمالك مؤقتاً.. سيف الجزيري في خانة الراحة.. ومعاملة خاصة لـ«زيزو»

ليفربول في ضيافة بورنموث قبل مواجهة ريال مدريد.. مانشستر سيتي يخشى كمين كريستال بالاس.. وتشيلسي «المنتشي» يلتقي ثعالب ليستر