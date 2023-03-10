مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي لـ قناة الحياة: «كتف في كتف» أضخم حدث خيري بالشرق الأوسط

قال مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، إن مبادرة «كتف في كتف» أضخم حدث خيري في الشرق الأوسط والعالم، بأن يعبأ 4 ملايين كرتونة لتصل إلى كل أنحاء مصر حتى المناطق الحدودية، هو أمر يسعد أهالينا لنقدم لهم نموذجا جديدا للتكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد.

إعلاء كلمة الخير

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «أهل بلدنا» على قناة «الحياة»: «كتف في كتف هي الحدث الخيري الأكبر بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فالمبادرة تمثل إعلاء لكلمة الخير في مصر، ومررنا عبر مبادرات عدة منها ستر وعافية، بـ21 قافلة، ثم خيرك سابق، وعملنا اصطفاف في 4 محافظات، وبدأنا بسوهاج والدقهلية والمنيا وجنوب سيناء».

المبادرة الأهم

وتابع مدير مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري: «مبادرة كتف في كتف هي الأكثر أهمية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم كله، والرئيس عبدالفتاح السيسي نعمة ويشعر بكل آلام الناس، وأطلق مبادرات لحماية المواطنين كما أن كتف في كتف هي المبادرة الأعظم وهي ليست الأخيرة».