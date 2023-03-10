مؤسسة «أبو العينين» تشارك بمبادرة كتف في كتف للحماية الاجتماعية

شاركت مؤسسة «أبو العينين» الخيرية، اليوم، في مبادرة كتف في كتف، التي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر، أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في 16 محافظة اليوم في توقيت واحد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

مشاركة مؤسسة «أبو العينين» في مبادرة كتف في كتف

وشاركت مؤسسة «أبو العينين» في توزيع المواد الغذائية بمحافظة الجيزة ضمن مبادرة كتف في كتف، إذ جرى تقديم المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجًا وقام المتطوعون من المؤسسة بتسلم الكراتين الغذائية للمواطنين.

تفاصيل مبادرة كتف في كتف

مبادرة كتف في كتف، تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم العربي، وتقدم 4 ملايين كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، وبدأت في المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء على الأهالي.

انطلاق مبادرة كتف في كتف بـ 16 محافظة

وبحسب ما أعلنه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في بيان، انطلقت مبادرة كتف في كتف في 16 محافظة هي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الفيوم، بني سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان، وتستهدف تعبئة وتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية، إلى جانب 160 ألف وجبة، و30 ألف قطعة ملابس، على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً من أهالي تلك المحافظات.