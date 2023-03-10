الفائزون في أفلام الورش بمهرجان أسوان لأفلام المرأة يهتفون: «تحيا السينما»

تحيا السينما.. هتاف ردده الشباب من أبناء محافظة أسوان المشاركون في أفلام الورش، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السابعة، وذلك خلال حفل الختام، بعد منح الجائزة لجميع أفلام الورش دون اختيار فيلم بعينه.

التقاط صور تذكارية مع رئيس المهرجان

وصعد شباب أفلام الورش، إلى المسرح لالتقاط صور تذكارية مع رئيس المهرجان محمد عبدالخالق، وحسن أبوالعلا مدير المهرجان، وأعضاء لجنة التحكيم.

وهتف الشباب الفائزون بصحبة الفنانة سلوى محمد علي، المسؤولة عن تدريبهم «تحيا السينما.. تحيا السينما» وسط تصفيق الحضور، وإطلاق الزغاريد من قبل بعض الفتيات الداعمات لأصدقائهم الفائزين.

تكريم النجمة نبيلة عبيد عن مجمل مشوارها الفني

وكان مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السابعة قد انطلق يوم الأحد الماضي، وشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة نبيلة عبيد عن مجمل مشوارها الفني والسينمائي ودعمها للمرأة في أفلامها، كذلك تكريم الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين، لما قدمته في عالم السينما من خلال برنامجها الأشهر نادي السينما، والمخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار.