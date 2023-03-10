حضور شيري عادل وطارق صبري ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

قالت الفنانة شيري عادل، إنها سعيدة بالمشاركة في فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وأنها ليست المرة الأولى لها، ودائما ما تسعد بتواجدها في أرض الدهب، ومشاهدة عدد كبير من الأفلام المهمة والمميزة.

ووجهت شيري عادل، في تصريحات على هامش حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، رسالة شكر لكل من قام بتهنئتها بزواجها من الفنان طارق صبري، وتأكيدها أنه شعور طيب من قبل جمهورها.

وبدوره قال الفنان طارق صبري، أثناء حضوره حفل الختام رفقة زوجته، إنه سعيد بالتواجد في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وهذه هى المرة الأولى له: «زعلت لعدم حضوري في الماضي، خاصة أن أسوان من أجمل المحافظات، فضلاً عن أن أهمية مهرجان يدعم المرأة وقضاياها، وهذا أمر ملهم لكثير من صناع الفن للتعبير عن ما تعانيه المرأة في مختلف دول العالم».