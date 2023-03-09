منتدى «نوت» يكرم سيدات الجنوب ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي

كرم منتدى نوت الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة نساء أسوان الرائدات في مجالات مختلفة، وقالت الدكتورة حنان يوسف عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية للتكنولوجيا والنقل البحري، إنها ترحب بالمشاركة في هذا الملتقى وحفل التكريم، وشكرت الجميع باسم الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية للتكنولوجيا: سعيدة في أسوان

وقالت: الأكاديمية سعيدة بأن تكون موجودة في أسوان لأننا نحب أهلها، ولقد تعلمنا من الدكتورة عزة كامل كيف نعالج قضايا المرأة ونوصلها للإعلام، وسعيدة أن مهرجان أسوان شرفنا باعطائنا فرصة للمشاركة في هذا الحدث، وسنقدم مجموعة أفلام عن المرأة ونجاحها، من خلال نماذج ناجحة وعظيمة من نساء أسوان.

ورحب محمد عبد الخالق رئيس المهرجان بأفلام الطلاب الذين شاركوا في المنتدى، قائلًا: أرحب دائما بوجود أفلام جديدة من مصادر جديدة ضمن المهرجان فالمجتمع لايزال يرى المرأة بطريقة معينة نسعي له في المهرجان ليس التغيير الوقتي المباشر وإنما حلحلة المفاهيم، حتى تصل لنا مفاهيم جديدة، ولن نرى نتيجة وقتية، في البداية من قالوا ماذا يعني مهرجان لأفلام المرأة بسخرية الآن هم أنفسهم يتحدثون عن أفلام المرأة وسينما المرأة بكل حماس واهتمام، وما أراه في منتدى نوت طاقة صادقة، ولا شك ستصنع عملا قادرا على التأثير والتغيير في المجتمع.

وعرض طلاب الأكاديمية ثلاثة أفلام، هي: «فرح لا تيأس، أمر واقع، نور».

رئيس مجلس أمناء مؤسسة نساء الجنوب: سعداء بالمشاركة في منتدى نوت

وقالت صافيناز محمد إبراهيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة نساء الجنوب: إننا سعداء بالمشاركة في منتدى نوت الذي يعالج قضايا المرأة، فالكتاب والمخرجين والممثلين وصناع الأفلام كلهم يفيدوننا ويناقشون معنا قضايا المرأة، وطلبنا منهم أن يتعرفوا علي أسوان وما بها من عادات وتقاليد.

وأشارت إلى أن قضايا المرأة موجودة في كل العالم العنف والتحرش والاضطهاد موجود في كل مكان لكن أسوان لها خصوصيتها، نناقش خلال المنتدى الثقافي الفني كل القضايا وأشكر المهرجان أنه أعطى الأولاد فرصة للمشاركة في هذا المنتدى، كيف يستطيع الولد والبنت أن ينتجوا أفلاما قصيرة، كيفية تسويق الحرف المختلفة والمنتجات المتنوعة عبر الكاميرا والفيس بوك، معنا أولاد من الاعقاب والجعافرة فرحوا جدا بالوقوف أمام الكاميرا ولدينا فيلم العام الماضي لإحدى فتيات أسوان سافر إلى المغرب للمشاركة في مهرجان دولي كبير.

وقالت حمدية عثمان بشير مستشار مؤسسة نساء الجنوب: كل عام نختار مجموعة من السيدات والفتيات المتميزات في العمل المجتمعي، فكرنا في البداية كيف نختار؟ لذلك وضعنا مجموعة من المعايير بالتنسيق مع إدارة المهرجان ومنتدى نوت، منها أن تكون المرشحة لها تأثير قوي، وأن تكون غيرت في مجتمعها، ثم أن تكون ممثلة لقطاعات مختلفة في المجتمع، معيار آخر ألا يكون فيه عنصرية أو تحيز.