بدء توافد النجمات على «ريد كاربت» حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

يختتم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، دورته السابعة مساء اليوم، إذ يشهد حفل الختام تكريم الأفلام الفائزة ومنحها جوائز لجان التحكيم.

وتنافس نحو 61 فيلما في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، ما بين أفلام دولية وطويلة وقصيرة والفيلم المصري، جرى عرضها على مدار الأيام الماضية، منذ انطلاق فعاليات مهرجان أسوان يوم 5 مارس.

وتوافد النجمات على السجادة الحمراء، للمشاركة في حفل الختام، أبرزهن بشرى، مادلين طبر.

تكريم الفنانة نبيلة عبيد

وشهد حفل الافتتاح تكريم الفنانة نبيلة عبيد، عن مجمل مشوارها الفني والسينمائي، والإعلامية الدكتورة درية شرف الدين، والمخرجة التونسية سلمى بكار.