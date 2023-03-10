مصدر مقرب من فتحي سرور: لا صحة لدخوله المستشفى بسبب غيبوبة.. أجرى فحوصات فقط

نفى مصدر مقرب من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، دخوله في غيبوبة، وأنه تم نقله إلى المستشفى إثر أزمة صحية، كما نفى المصدر ما تردد أيضا عن نقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، بالقاهرة الجديدة بسبب دخوله في غيبوبة.

الحالة الصحية للدكتور فتحي سرور

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدكتور فتحي سرور لم يدخل في غيبوبة، وعلى إثرها نقل إلى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة الجديدة، مشيرا إلى أن دخوله المستشفى يرجع إلى عمل فحوصات طبية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الفحوصات التي أجراها الدكتور فتحي سرور تستدعي دخوله العناية المركزة وليس لحدوث غيبوبة كما تردد من أنباء غير دقيقة بحسب تعبير المصدر.