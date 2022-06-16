تفاصيل 10 دقائق لـ فتحي سرور داخل المحكمة.. مدافعا عن مالك عقار فيصل

يرتدي روب المحاماة الأسود فوق بدلته الأنيقة، كان يشق بخطواته البطيئة طرقة محكمة جنوب الجيزة، وهو يستند على اثنين من مساعديه، ويحيط به مجموعة من شباب المحامين يرافقونه إلى قاعة محاكمة مالك عقار فيصل، فكان الظهور المفاجئ للدكتور أحمد فتحي سرور في محكمة جنوب الجيزة هو الأبرز بين أروقة المحكمة طوال جلسات المحاكمات، أمس.

وقف «سرور» محاميًا عن مالك عقار فيصل دقائق قليلة حتى صدر قرار المحكمة بتأجيل القضية إلى جلسة 12 يوليو المقبل لحين الفصل في طلب رد المحكمة المقدم من محامي المجني عليهم.

سرور دخل محكمة الجيزة من الباب الخلفي

قرابة 10 دقائق قضاها الدكتور فتحي سرور داخل محكمة جنوب الجيزة، إذ طغى ظهوره المفاجئ على جميع الأحداث والقضايا المنظورة أمام المحكمة وجعل من قضية محاكمة مالك عقار فيصل حدثًا كبيرًا، كما جعل لتك القضية اهتماما واسعا لوسائل الإعلام بشكل كبير، منذ أن دخل الدكتور «سرور» للمحكمة من الباب الخلفي، وظهر في طرقة المحكمة بالطابق الأرضي وهو يرتدي روب المحاماة بصحبة مساعديه وبعد دقائق قليلة من دخوله القاعة ظهر «سرور» مرة أخرى مرتديًا بدلته يستند على اثنين من المحامين.

رد محكمة مالك عقار فيصل

يبدو أن الدكتور فتحي سرور القامة القانونية الكبيرة كان مستعدًا للدفاع عن موكله في ثان جلسات محاكمته لكن ظهوره الأول في المحكمة توافق مع لجوء محامي المجني عليهم إلى التمسك بطلب رد المحكمة، وتبع ذلك الإجراء القانوني من رئيس المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 12 يوليو حين الفصل في طلب رد المحكمة من قبل محكمة الاستئناف المنوط بها التصدي لطلبات الرد.

سرور صاحب المرافعات الرصينة في قاعات المحاكم

وخلال دخول فتحي سرور للمحكمة تبعه عدد من المحامين الذين صادفوا وجوده حتى يستمعوا إلى مرافعته، لكن ما حدث في الجلسة ورد المحكمة قطع الطريق أمامهم للاستماع إلى المحامي الكبير الذي تولى منصب رئيس مجلس الشعب طوال 21 سنة متوالية منذ عام 1991 حتى عام 2010، وكان آخر من ترافع عنهم فتحي سرور هو صفوت الشريف ونجله في قضية الكسب غير المشروع.

محاكمة مالك عقار فيصل المحترق

ويحاكم مالك عقار فيصل أمام محكمة جنايات الجيزة بتهمة البناء المخالف على الأراضي الزراعية، وصدر قرارًا من الجهات المختصة بإزالة العقار وتم تفجيره بمعرفة الجهات المختصة وذلك ضمن الإجراءات المتخذة حيال الواقعة صدور قرار من «إدارة الشؤون القانونية» بالمركز بإخلاء العقار، وقرار من «لجنة المنشآت الآيلة للسقوط» بإخلاء العقارات المجاورة واتخاذ إجراءات هدم العقار طبقًا للمواصفات الهندسية التي تضمن عدم حدوث ضرر للمارة والعقارات المجاورة والطريق الدائري؛ لما يمثله العقار من خطورة.