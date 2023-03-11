مقتل العشرات في هجمات إرهابية بالكونغو.. و«بلينكن» يزور أثيوبيا والنيجر

شهدت عدة دول إفريقية خلال الساعات القليلة الماضية 4 أحداث تنوعت ما بين أمنية وسياسية، أبرزها، الهجمات التي شنتها ميليشيات «القوات الديمقراطية المتحالفة»، المرتبطة بتنظيم «داعش»، الإرهابي شرقي الكونغو الديمقراطية، وأسفرت عن مقتل 45 شخصا على الأقل، فيما أجلت السلطات الحاكمة في مالي الواقعة غرب أفريقيا الاستفتاء على الدستور المقرر في 19 من مارس الجاري.

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط إفريقيا، اجتاحت «القوات الديمقراطية المتحالفة» المرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي، عدة قرى شمال كيفو شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل 45 شخصا على الأقل.

مقتل العشرات بسلاح «القوات الديمقراطية المتحالفة»

وقال نائب حاكم منطقة «شمال كيفو»، سعيدي باليكويشا، إن العشرات قتلوا على يد «القوات الديمقراطية المتحالفة» على مدار يومين، مطالبا بقوة عسكرية كبيرة لاستعادة السلام، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي مالي غرب إفريقيا، أعلنت السلطات الحاكمة، تأجيل الاستفتاء على الدستور المقرر في 19 مارس الجاري، مؤكدة احترامها لالتزامها بعودة المدنيين إلى السلطة في 2024، وأوضح المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايجا في بيان، إن رئيس الدولة ملتزم تماما باحترام هذا الموعد في 2024، وأضاف مايجا، أن الموعد النهائي يبقى الموعد الذي تمكنت الحكومة من التفاوض حوله مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس».

اتفاق بين رئيس جنوب السودان ونائبه على عقد اجتماع آخر

وفي دولة جنوب السودان، قال وزير شؤون الرئاسة، برنابا بنيامين، إن رئيس البلاد سلفا كير ميارديت أجرى مشاورات صريحة مع نائبه الأول زعيم المعارضة ريك مشار، مشيرا في بيان، إلى انتهاء المشاورات إلى طريق مسدود.

واتفق ميارديت ومشار، على عقد اجتماع آخر في وقت لاحق لإيجاد حلول ودية للقضايا، وفي 3 مارس الماضي، أقال ميارديت وزيرة الدفاع أنجلينا تيني، ووزير الداخلية محمود سولومون، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، سيزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إثيوبيا والنيجر، الثلاثاء المقبل، للقاء عدد من المسؤولين، فيما سيسعى خلال لقائه مع موسى فقي محمد، رئيس مفوضية «الاتحاد الإفريقي»، في «أديس أبابا»، إلى تقويض مساعي الصين وروسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.