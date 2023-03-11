تعديل وزاري في «تشيلي» يشمل 5 وزراء.. الثاني منذ سبتمبر الماضي

شهدت «تشيلي»، في قارة أمريكا الجنوبية، أمس، تعديلا وزاريا في حكومة الرئيس جابرييل بوريك، شملت 5 وزراء، بينهم وزيرة الخارجية، أنطونيا أوريخولا، التي سيحل محلها السفير السابق في بلجيكا ألبرتو فان كلافيرين.

وتولى فان كلافيرين منصب سفير بلاده لدى الاتحاد الأوروبي من 2001 إلى 2006، كما شغل منصب وكيل وزارة الخارجية من 2006 إلى 2009.

وهذا هو التعديل الوزاري الثاني الذي يقوم به رئيس تشيلي جابرييل بوريك «37 عامًا»، وجاء الأول في سبتمبر الماضي.

وقال بوريك في مؤتمر صحفي من قصر «لا مونيدا»، الرئاسي في العاصمة «سنتياجو»، عشية الذكرى السنوية الأولى لتوليه الرئاسة: «الحكومة تدخل عامهاه الثاني وبعد تقييم واع، قررت إجراء تغييرات على حكومتي»، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

تكافؤ في المساواة بين الجنسين

وشمل التعديل في حكومة رئيس تشيلي جابرييل بوريك، وزارات الأشغال العمومية والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، وأوضحت حكومة رئيس تشيلي، جابرييل بوريك، أن التشكيل الجديد راعى تكافؤ مثاليا في المساواة بين الجنسين، بعدما كانت التشكيلة الحكومية الأولى تضم 14 سيدة مقابل 10 رجال فقط.

رئيس تشيلي: واجهتنا صعوبات

وعزا رئيس تشيلي جابرييل بوريك، التعديل الوزاري إلى الرغبة في تجويد عمل الحكومة، بهدف الاستجابة بشكل أفضل للأوضاع الطارئة التي تواجهها بلاده، وقال: «واجهتنا صعوبات فمن يستطيع إنكار ذلك؟»، وفقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، وأضاف أنه سيواصل الضغط لتوسيع توزيع الثروة وزيادة المعاشات التقاعدية ورفع الحد الأدنى للأجور.