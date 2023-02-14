شكوك حول أسباب وفاة شاعر تشيلي الحائز على «نوبل».. هل مات نيرودا مسموما؟

قال رودولفو رييس، ابن شقيق الشاعر التشيلي الشهير، الحائز على «جائزة نوبل»، بابلو نيرودا، إن عمه مات مسموما وليس بسبب السرطان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي»، الروسية.

وتخضع واقعة وفاة الشاعر التشيلي الشهير، الحائز على «جائزة نوبل»، بابلو نيرودا، للتحقيق منذ عام 2011، عندما شكك «الحزب الشيوعي»، في السبب الرسمي لوفاته، والذي أعلنه نظام أوجستو بينوشيه.

اكتشاف بكتريا في أسنان الشاعر التشيلي

وأضاف «رييس»، أن بكتيريا «كلوستريديوم بوتولينوم»، تم اكتشافها في أسنان الشاعر التشيلي ولا ينبغي أن تكون موجودة في الهيكل العظمي، مما يشير إلى أنه قُتل وهناك تدخلا حكوميا لاستيضاح الأمر.

وفي عام 2017، تم اكتشاف بكتيريا «كلوستريديوم بوتولينوم»، المسببة للتسمم الحاد الذي يؤثر على الجهاز العصبي، في أسنان الشاعر التشيلي الشهير بابلو نيرودا بعد إخراج جسده من القبر.

حصول نيرودا على جائزة نوبل في الأدب عام 1971

والشاعر التشيلي الشهير بابلو نيرودا، كان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التشيلي، وحائز على جائزة تشيلي الوطنية للأدب عام 1945، وجائزة ستالين الدولية لتعزيز السلام بين الشعوب عام 1953 وجائزة نوبل في الأدب عام 1971.

وتوفي الشاعر التشيلي الشهير بابلو نيرودا في 23 سبتمبر 1973بعد أيام قليلة من «انقلاب عسكري»، قتل فيه صديقه الرئيس سلفادور أليندي، في عيادة «سانتا ماريا» في العاصمة «سنتياجو»، فيما أشارت شهادة وفاته إلى أنه مات بسبب مرض السرطان.