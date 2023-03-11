الإعلامية رانيا هاشم ممثلة مصر لاجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي بالكويت

أوفد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس، لتمثل جمهورية مصر العربية في اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي المنعقدة بدولة الكويت الشقيقة.

تفعيل خطة التحرك العربي

جدير بالذكر أن دولة الكويت تحتضن الدورة العادية (16) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، واللجنة الدائمة للإعلام العربي، وتندرج هذه الاجتماعات في نطاق متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الاعلام العرب خلال الدورة العادية 52 التي انعقدت في سبتمبر 2022 بالقاهرة؛ بما يضفي على العمل الإعلامي العربي مزيدا من الحيوية والتفاعل الداعم للقضايا العربية، على مختلف الأصعدة.

وتشكل الاجتماعات فرصة لمواصلة النقاش حول أنجح الآليات لتفعيل خطة التحرك الإعلامي، وتحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمحاربة الإرهاب.

جدول الأعمال

كما تشمل البنود المدرجة على جدول الأعمال محاربة الإرهاب والتطرف، والإعلام الإلكتروني، والتعامل مع كبريات الشركات العالمية العاملة في المجال الرقمي، ومشروع تشريع عربي استرشادي لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وحماية المستخدمين من التجاوزات الأخلاقية والقانونية للمحتوى غير اللائق، فضلا عن إدراج مادة التربية الإعلامية في المقررات التعليمية للبلدان العربية.