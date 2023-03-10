رئيس تحرير مجلة صباح الخير: مصر انتصرت في معركة الإرهاب والتنمية بسيناء

قال الكاتب الصحفي وليد طوغان، رئيس تحرير مجلة صباح الخير، إن مصر انتصرت في معركة الإرهاب والتنمية في سيناء، بعد 10 سنوات قاسية عاشتها البلاد في حرب ضروس.

طوغان: الإرهاب لم يكن مجرد أفراد يحملون السلاح

وأضاف طوغان، خلال مداخلة مع فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الإرهاب لم يكن مجرد أفراد يحملون السلاح، بل كان منظما لاقتطاع جزء عزيز من أرض مصر وهو سيناء، وطي هذا الفصل العصيب من تاريخ مصر كان يستحق إقامة احتفالية ضخمة.

وأوضح أنه لم يكن أحد يعلم ما كان مصير مصر إذا لم تتدخل الدولة للقضاء على الإرهاب وقدمت شباب مصر الطاهر روحه فداء لمصر حتى تحقق العبور الثاني للدولة المصرية.

مصر تنتصر في معركة تنمية سيناء

وتابع بأنّها للمرة الأولى منذ عقود، تنتصر مصر في معركة تنمية سيناء، وتحدث تنمية حقيقية شاملة، تستهدف شكل وطبيعة الأرض في سيناء وليست تستهدف المواطن فقط، موضحا أنّ هناك فارقا في أن أقيم مصنعا ربحيا للمستثمر، أو أن أقيم مصنعا ربحيا يعود بالتنمية على كل المواطنين، وهذه تعتبر تنمية نوعية، مثل مصانع تدوير المخلفات ومحطات تحلية المياه، فالدولة تعيد ترتيب الأرض بشكل مدروس يراعي أهالي سيناء والبعد الاستراتيجي لسيناء.