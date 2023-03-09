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الرئيس السيسي: الإرهاب لا يهد بلدا طالما شعبها على قلب رجل واحد

كتب:

محمود البدوي
03:08 م | الخميس 09 مارس 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه حينما ضرب الإرهاب الدولة كنا نقول إنّ الموضوع سينتهي في يوم من الأيام، مؤكدًا أنّ الإرهاب لا يهد بلدًا، طالما البلد دي على قلب رجل واحد.

وأضاف «السيسي»، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ37 خلال احتفالية يوم الشهيد، خلال 7 سنوات تشكلت بنية أساسية ضخمة في شمال سيناء، وبنية بشرية كبيرة، بعدما كنا نواجه مشكلة كبيرة في الحرب على الإرهاب.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 التي تنظمها القوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

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