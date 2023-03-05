الحكم على عائشة الشاطر و30 آخرين في قضية «تمويل الإرهاب» بعد قليل

تنطق الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، بالحكم على عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تمويل الإرهاب».

تأجيل للحكم

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تمويل الإرهاب».

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عصام أبوالعلا، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمد نبيل.

قيادة جماعة إرهابية

وحسب ما انتهت إليه النيابة العامة من التحقيق في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمعروفة إعلاميًا بـ«تمويل الإرهاب»، وجّهت النيابة للمتهمين تهمة قيادة جماعة إرهابية كان هدفها منع مؤسسات الدولة المصرية من ممارسة أعمالها في الفترة من عام 2014 وحتى 2021.

الإضرار بالوحدة الوطنية

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، مع المتهمين، أنّهم أضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتدوا على الحقوق العامة والحريات الخاصة بالمواطنين، فضلًا عن حيازتهم وإحرازهم مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة الإرهابية التي ينتمون إليها.