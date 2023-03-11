مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث سبل ترشيح جورجيا لعضوية الاتحاد الأوروبي

بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي «جيك سوليفان»، ورئيسة جورجيا، «سالومي زورابيشفيلي»، التطورات الأخيرة في جورجيا، ما يؤكد اهتمام بلديهما المشترك بتكامل جورجيا الأوروبي الأطلسي.

قلق حول مشروع قانون منظمات المجتمع المدني

وناقش المسؤولان، حسبما أفاد البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم، دعوة زورابيشفيلي إلى اتباع نهج موحد وشامل لتحقيق الإصلاحات اللازمة لدفع ترشيح جورجيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

كما أعربا عن قلقهما المشترك بشأن مشروع قانون لتسجيل ووصم منظمات المجتمع المدني لتلقيها تمويلًا خارجيًا، مما قد يعيق العمل المهم لمئات من المنظمات غير الحكومية الجورجية التي تعمل على تحسين مجتمعاتها، ورحبا بقرار الحكومة الأخير بسحب مشروعي القانونين.

ضمان استمرار روسيا في الشعور بالتكاليف الاقتصادية الكاملة للعقوبات

وأكد الجانبان على الحاجة إلى ضمان استمرار روسيا في الشعور بالتكاليف الاقتصادية الكاملة للعقوبات وضوابط التصدير والقيود الاقتصادية الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة وتحالف يضم أكثر من 30 من الحلفاء والشركاء على موسكو لمحاسبة روسيا على حربها في أوكرانيا.