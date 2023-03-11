إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق «الغردقة- سفاجا»

أصيب، صباح اليوم السبت، 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «الغردقة- سفاجا»، وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 14 شخصا في حادث الغردقة

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «الغردقة- سفاجا» جنوب مطار الغردقة، أسفرت عن إصابة 14 راكبا.

ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وتم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

الحالة الصحية للمصابين

وكشف مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام لـ«الوطن»، أن حالة المصابين ترواحت بين متوسطة وخطيرة، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وجاري المتابعة.

وشهد طريق «سفاجا- قنا»، أمس، حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين، وتم نقل الجثامين والمصابين لمستشفى سفاجا المركزي.