انطلاق فعاليات منتدى المرأة العالمي للفنون على شواطئ الغردقة «صور»

بدأت فعاليات منتدى المرأة العالمي للفنون، بمشاركة فنانات من 14 دولة على شواطئ مدينة الغردقة، استكمالا لأعمال المنتدى الذي انطلق من محافظة الأقصر، وتتنافس الفنانات المشاركات في المنتدى بين مدينتي الأقصر والغردقة، على أن تختتم غدا الفعاليات ويتم تكريم المشاركات في حفل الختام.

منتدى المرأة العالمي للفنون

وكشف محمد حميدة، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، استمرار فعاليات المنتدى على شواطئ الغردقة بمشاركة فنانات من 14 دولة، هي مصر وإيطاليا وروسيا وأوكرانيا والأردن ولبنان وتونس ولاتيفيا وكوسوفو ومقدونيا وألمانيا وصربيا وبوليفيا واليونان وتاتارستان والسعودية.

الغردقة تستضيف منتدى المرأة العالمي للفنون

ولفت في تصريحات لـ«الوطن» اليوم السبت، استمرار أعمال المنتدى على شواطئ الغردقة بالمناطق السياحية، ويشمل برنامج الفعاليات تنظيم رحلة إلى جزيرة الجفتون.

وأوضح أن أعمال المنتدى بدأت في الأقصر منذ 3 أيام، وتم تنظيم برامج سياحية داخل المناطق الأثرية والسياحية بمدينة الأقصر، بهدف إظهار المعالم السياحية للمدن المصرية وتنشيط السياحة، على أن يتم إقامة الحفل الختامي غدا الأحد وتكريم المشاركات في المنتدى.