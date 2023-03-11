إصابة طفل هاجمه كلب في السادات بالمنوفية.. ووالده: «اتكتب له عمر جديد»

استقبل مستشفى شبين الكوم التعليمي في محافظة المنوفية، طفلا مصابا بإصابات بالغة، إثر تعرضه لهجوم كلب ضال في محيط منزله بمركز السادات بالمنوفية، وعلى الفور قام الأطباء بعمل الإسعافات الأولية له، كما تم استدعاء أطباء الجراحة لمتابعة حالة الطفل.

إنقاذ الطفل بعد هجوم الكلب

وقام الأطباء في مستشفى شبين الكوم التعليمي بإجراء عملية جراحية وخياطة داخلية وخارجية للوجه حوالي 70 غرزة، كما حصل على المصل اللازم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وتبين أن الطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

والد الطفل يروي تفاصيل الواقعة

وقال محمد عمران، والد الطفل، والمقيم بقرية الأخماس في مركز السادات بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه أثناء وقوف ابنه في محيط المنزل واللعب من الأطفال هاجمه كلب ضال وعقره بوجهه، وأصيب بإصابات بالغة في الوجه وتم إجراء 70 غرزة داخلية وخارجية له في المستشفى التعليمي، قائلا: «ابني اتكتب له عمر جديد وربنا يقومه بالسلامة».