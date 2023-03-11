إغلاق بنك «سيلكون فالي» في أمريكا وسط مخاوف من أزمة مالية كارثية

أغلقت الجهات الرقابية الأمريكية بنك «سيليكون فالى»، المصنف رقم 16 ضمن أكبر البنوك فى الولايات المتحدة، فيما يعد أكبر انهيار لبنك أمريكى منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

البنك مُقرض رئيسي في مجال التكنولوجيا

وجاءت هذه الإجراءات في الوقت الذي كان يسعى فيه البنك، وهو مُقرض رئيسي في مجال التكنولوجيا، بكل السبل لجمع الأموال لسد الخسارة من بيع الأصول المتأثرة بأسعار الفائدة المرتفعة.

وأدت المشاكل التي تعرض لها إلى اندفاع العملاء لسحب أموالهم، وأثارت مخاوف بشأن حالة القطاع المصرفي.

وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن الانهيار الداخلى للبنك قد يؤدى إلى إحداث فجوة فى الجانب الأكثر ابتكارا بالاقتصاد الأمريكى، ويعطل رواتب العاملين فى مجال التكنولوجيا، ويدفع البنوك الإقليمية الأخرى إلى أزمة مماثلة، إلا أن خبراء مصرفيين قالوا إن هناك شيئا واحدا لا يبدو مرجحا على الأقل فى الوقت الراهن، وهو إثارة انهيار مالى أوسع.

بنك سيلكون فالي يعتمد على قطاع محفوف بالمخاطر

وعلى العكس من البنوك العملاقة التي أشعلت الأزمة المالية العالمية عام 2008، فإن «سيلكون فالي» كان يعتمد بشكل كبير على قطاع محفوف بالمخاطر من الاقتصاد فى كل المودعين والعملاء، وتبين أن هذا الرهان خبر سيئ للشركات الناشئة الطموحة التى هيمنت على عالم التكنولوجيا العالية.

لكن هذا يعنى أن البنك الصديق للتكنولوجيا يفتقر إلى التشابكات المالية المعقدة مع المؤسسات الأخرى، والتي يمكن أن تحول خسائر أحد البنوك إلى تهديد للصناعة بأكملها.

وفي أعقاب الانهيار المذهل لسيلكون فالي بنك، والذى يعرف اختصار بـ«SVB»، وهو أول فشل مصرفي منذ عام 2020، كان العملاء والمستثمرون والمحللون الماليون يحسبون حصيلة الخسائر.

وتشعر الشركات الناشئة، التى لها أصول تم تجميدها فى البنك، بالقلق إزاء توافر الأموال لدفع المرتبات الأسبوع المقبل.

وسارع المنظمون لاستكشاف الأمر الذى غاب عنهم فى تلك الأزمة، في حين أن شركات أخرى واجهت جميعا خسارة مفاجئة للتمويل.