نائب أمريكي: الولايات المتحدة لا تنوي تدمير روسيا

دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا في مقاطعتي «زابوريجيا» و«دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» في 2022 على إثر استفتاء ضمهما إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

زيلينسكي يفرض عقوبات على يانصيب «سبورت لوتو» الروسي

من جانبه، فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقوبات على يانصيب الدولة الروسية «سبورت لوتو» ، وعدد من صانعي المراهنات المرتبطين بـ«روسيا الاتحادية»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«ريا نوفوستي» الروسية.

بدوره، قال عضو مجلس «النواب» الأمريكي سيث مولتون، إن بلاده تسعى لهزيمة روسيا في أوكرانيا، مضيفا إن «واشنطن» لا تنوي تدمير «موسكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، ندد قراء صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بتصريحات رئيس الوزراء ريشي سوناك، حول ضرورة استمرار الغرب في تزويد أوكرانيا بالأسلحة لتعزيز موقفها في المفاوضات مع «موسكو».

وأمس الجمعة، أرسلت الإمارات العربية المتحدة، طائرة تحمل 14 طنا من المساعدات الإغاثية إلى العاصمة البولندية «وارسو»، ليتم بعد ذلك نقلها إلى أوكرانيا تشمل البطانيات، ومصابيح الإنارة والمولدات الكهربائية.