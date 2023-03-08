رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الولايات المتحدة ورومانيا تبحثان التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف

كتب:

أ ش أ
08:33 ص | الأربعاء 08 مارس 2023
البيت الأبيض

البيت الأبيض

بحثت الولايات المتحدة ورومانيا، فرص استمرار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مختلف القضايا العالمية.

جاء ذلك بحسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الروماني بوجدان أوريسكو.

وتطرق الوزيران، بحسب البيان، إلى مناقشة الأمن الجماعي ودعم أجندة الإصلاح في مولدوفا، وأمن الطاقة، ومساعدة أوكرانيا والحاجة إلى محاسبة روسيا على الأزمة التي سببتها.

اقرأ المزيد:

«الكرملين»: الولايات المتحدة لا تريد إنهاء الأزمة في أوكرانيا

تخصيب اليورانيوم في روسيا يثير قلق الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة: يجب الحفاظ على التضامن العالمي مع شعب أوكرانيا

محلل سياسي: الولايات المتحدة تملك أدلة على تورط الصين في أزمة كورونا
بقلم أ ش أ