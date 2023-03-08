الولايات المتحدة ورومانيا تبحثان التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف

بحثت الولايات المتحدة ورومانيا، فرص استمرار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مختلف القضايا العالمية.

جاء ذلك بحسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الروماني بوجدان أوريسكو.

وتطرق الوزيران، بحسب البيان، إلى مناقشة الأمن الجماعي ودعم أجندة الإصلاح في مولدوفا، وأمن الطاقة، ومساعدة أوكرانيا والحاجة إلى محاسبة روسيا على الأزمة التي سببتها.