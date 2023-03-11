رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط ‏62 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:45 ص | السبت 11 مارس 2023
المرور- صورة أرشيفية

المرور- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 62546 مخالفة مرورية من بينها المخالفات التالية:

(7974) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(234) مخالفة السير بدون تراخيص.

(22) مخالفة موقف عشوائي.

(13) مخالفة شروط التراخيص.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

اقرأ المزيد:

المرور: ضبط ‏20039 مخالفة تجاوز السرعة المقررة خلال 24 ساعة

طرق الاستعلام عن المرور عبر منصة مصر الرقمية.. إليك التفاصيل

عودة حركة المرور على الطريق الزراعي بالقليوبية بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة

4 حالات لتوقف السيارة على الطريق نظمها المرور.. لا تخالفها لسلامتك
بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار