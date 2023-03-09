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عودة حركة المرور على الطريق الزراعي بالقليوبية بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة

كتب:

حسن صالح
11:08 م | الخميس 09 مارس 2023
تصادم أرشيفية

تصادم أرشيفية

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها عقب رفع آثار حادث تصادم على الطريق الزراعي؛ أسفر عن مصرع وإصابة 3 أشخاص، حيث صرحت جهات التحقيق بدفن ضحية الحادث والاستعلام عن حالة المصابين.

بلاغ بانقلاب سيارة علي الزراعي 

وكان شخص لقي مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الزراعي، وجرى نقلهم جميعا لمستشفى قها لاتخاذ اللازم وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب المهندس الفني لفحص الحادث وتحديد أسبابه وملابساته. 

تفاصيل تصادم الزراعي بالقليوبية 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من الإدارة العامة للمرور بالقليوبية بانقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الزراعي اتجاه القاهرة بدائرة مركز طوخ، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بسيارتي إسعاف، وتبين من الفحص والتحري انقلاب سيارة ملاكي وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين.

ومن جانبها دفعت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية بمعداتها بالتنسيق مع رجال مرور القليوبية ورفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها.

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