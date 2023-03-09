4 حالات لتوقف السيارة على الطريق نظمها المرور.. لا تخالفها لسلامتك

يضمن قانون المرور تسيير حركة الطرق بما يحقق السلامة للجميع، سواء ركاب أو سائقين أو حتى المارة، لذلك نص على بعض الضوابط يجب مراعاتها على الطرق، حتى لا يتعرض أحد لأي أذى.

ومن بين الضوابط التي وضعها قانون المرور على الطرق، ما يتعلق بالتوقف بالسيارات على الطريق، إذ خصص القانون حالات لذلك، حتى لا يتعرض أحد لأي أذى.

قانون المرور

وجاءت ضوابط قانون المرور للتوقف على الطريق على النحو التالي:

- لا يجوز توقف المركبة في غير أماكن الانتظار إلا عند الدخول في المركبة أو الخروج منها أو لتحميل المركبة أو تفريغها وفي غير الأوقات والأماكن التي يكون فيها التوقف ممنوعا صراحة.

- يجب أن تجري عملية توقف المركبة بصورة تدريجية لا ينتج عنها أي مضايقة لحركة المرور.

شروط التوقف على الطريق

- توقف السيارة أو المركبة يكون بعد إعطاء الإشارة الدالة على ذلك، سواء أكانت ضوئية أو يدوية.

- على كل قائد أن يضع مركبته أقرب ما يمكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق، وموازية له، ما لم تسمح المنطقة المسموح بالانتظار فيها بغير ذلك.