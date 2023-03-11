الأجهزة الأمنية بالقاهرة تواصل جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالمخدرات

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

كما تم ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المطرية، وعُثر بداخلها على عدد من الأقراص لعقار الأبتريل المخدر وكمية لمخدر الهيروين وكمية من نبات البانجو المخدر والحشيش ومبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

وضبطت الحملات أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزته كمية لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.