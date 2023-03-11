«الداخلية» تنفي مزاعم الإخوان عن وجود انتهاكات في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

أكدت وزارة الداخلية أنه لا صحة لما جرى تداوله في إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات وأكاذيب مختلقة، حول وجود انتهاكات بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

حملة منظمة من الجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة

وأوضحت الداخلية في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن ذلك يأتي ضمن الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة، وتزييف الحقائق بعد أن فقدت مصداقيتها وتكشفت مخططاتها أمام الرأي العام في محاولة لإيجاد نوع من التعاطف مع العناصر الإرهابية التي تلوثت أيديها بالدماء.

الداخلية تمنح نزلاء الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية

وكانت وزارة الداخلية، قررت منح النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023 حتى يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، وذلك في اطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.