«الداخلية»: القبض على 3 تجار مخدرات في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط الآتى من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- ميزان حساس - مـبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – مشغولات ذهبية) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى والمشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه والهواتف للإتصال بعملائه.

ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (1101 قرص مخدر – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى – ميزان حساس – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.