وزير التنمية المحلية: التحول الرقمي يحتل أولوية في خطط الدولة المصرية

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أهمية التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، لما يمثله من أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط.

تطوير الخدمات بالمراكز التكنولوجية في المحافظات

وأشار إلى متابعة رئاسة مجلس الوزراء لملف تطوير الخدمات بالمراكز التكنولوجية بكافة المحافظات، ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتعاون مع الوزارت المعنية، بالإضافة إلى توفير مركز تكنولوجي متنقل، يجوب كل مدن المحافظات ليقدم الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق المزدحمة.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة بني سويف والذي تم إنشاؤه ضمن مشروع تطوير المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة لتقديم مستوى خدمة أفضل، والتيسير على المواطنين في الحصول على خدماتهم ومعاملاتهم الحكومية المتنوعة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والدكتور بلال حبش نائب المحافظ.

وزير التنمية المحلية يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي ببني سويف

وتفقد الوزير ومحافظ بني سويف سير العمل بالمركز التكنولوجي المقام على مساحة 100 متر ويشمل عدد من الشبابيك، التي تقدم خدمات المحليات، وتشمل طلبات استخراج بيان صلاحية، وترخيص مباني، وهدم، وتعلية، وترخيص محال، وإشغالات، إعلانات، واسترداد إشغالات، وطلبات إفادة ومعاينة، وتصريح حفر، واستخراج شهادات ميلاد قديمة، وشهادة متغيرات مكانية، وشهادة مطابقة وغيرها من الخدمات الجماهيرية.