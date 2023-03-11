وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات تنموية وخدمية في بنى سويف

وصل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى مقر محافظة بنى سويف في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها في محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجارية، وكان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله إلى المحافظة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

زيارة وزير التنمية المحلية

ومن المقرر أن تتضمن زيارة اللواء هشام آمنة إلي محافظة بني سويف، تفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومتابعة معارض «أهلاً رمضان»، وفعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة .