وزير التنمية المحلية يلتقي وفد البنك الدولي بمشاركة 4 محافظين

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعا بمقر الوزارة مع وفد من البنك الدولي، بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ومشاركة عبر الفيديو كونفرانس لكل من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا والدكتور أحمد القاضي نائب محافظ سوهاج والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا.

وضم وفد البنك الدولي كل من «ألين اولافسن، خبير أول القطاع الخاص بالبنك الدولي، والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية ود.يحيي دوزدار خبير البنك الدولي للتقييم والمتابعة»، وذلك بحضور اللواء أسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء فريق البرنامج بالوزارة والبنك الدولي.

دعم التنمية الاقتصادية

وفى بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولي والمحافظين المشاركين في الاجتماع الذى يأتي في ختام بعثة البنك الدولي لدعم المكون الأول الخاص بتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية بالمحافظات الأربع، كما أعرب اللواء هشام آمنة عن خالص تقديره للجهود المبذولة من كل الأطراف المعنية لدعم التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات وتمكينها ودعم الإدارة المحلية لتحقيق أهداف التنمية المتكاملة والمستدامة؛ فضلاً عن تطبيق خطة تعميم الإصلاحات والممارسات الجيدة التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ضخ استثمارات كبيرة

وأشار وزير التنمية المحلية إلى نجاح البرنامج حتى الآن في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين من خلال نهو وجاري تنفيذ 4435 مشروع بإجمالي استثمارات 16.39 مليار جنيه في قطاعات الصرف الصحي و الطرق و النقل، مياه الشرب، الكهرباء و الانارة، تحسين البيئة، والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم و تطوير المراكز التكنولوجية، دعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية؛ كما تم ضخ استثمارات جارية ومنتهية في مجال التنمية الاقتصادية بقيمة 5.9 مليار جنيه لتنفيذ 166 مشروع من بينها 142 مشروع تم نهوها بالفعل.

دعم التكتلات الاقتصادية

كما أشار اللواء هشام آمنة إلى مستوي التقدم في تنفيذ مكونات دعم التكتلات الاقتصادية، ترفيق ورفع كفاءة المناطق الصناعية، وتحسين الخدمات المقدمة للأعمال والمواطنين ، مشيراً إلى تكليفات رئيس الجمهورية بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الداعمة للتنمية الاقتصادية وخلق مزيد من فرص العمل ، حيث عملت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات المعنية علي تذليل التحديات التي تسببت بها الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي نتج عنها تأخر في إنهاء مشروعات ترفيق المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا والإسراع بتنفيذ خطط تنمية التكتلات الاقتصادية.

نسب التنفيذ للمشروعات

كما أوضح «آمنة»، أن هناك تقدما غير مسبوق في معدلات تنفيذ المرحلة الأولي للمناطق الصناعية خاصة بمحافظة سوهاج حيث وصلت نسب التنفيذ إلى 52% كما وصلت نسب التنفيذ بمحافظة قنا إلى 79%، فضلاً عن التقدم في عملية إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية بما يسهم بدوره في تعزيز جاذبية هذه المناطق للمستثمرين الصناعيين.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن معدلات تنفيذ المرحلة الأولي لخطط التكتلات الاقتصادية في الأربع محافظات تسير بشكل جيد حيث تشمل التدخلات الدعم التسويقي من خلال منصة «أيادي مصر»، وتحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية، حيث تتراوح نسب التنفيذ في التكتلات الاربعة في سوهاج وقنا بين 44.5% الي 62% ، وفي أسيوط والمنيا من 28% إلي 71% وجاري التنسيق مع الجهات المعنية لتحويل مركز الفواخير بالفسطاط لمركز لدعم التكتلات الاقتصادية بالقاهرة، معرباً عن تطلعه إلي دعم البنك الدولي في تطوير نموذج الأعمال لجعل هذا المركز ذراع تنفيذي لوزارة التنمية المحلية لدعم التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات .

منصة أيادي مصر

وأشار إلى أن منصة أيادي مصر أصبح لها دور مهم في دعم المرأة والشباب بالمحافظات عبر توفير فرص عمل لهم في صناعة المنتجات التراثية واليدوية ودعم الترويج لتلك الصناعات، حيث ساهمت المنصة في زيادة الإقبال على شراء تلك المنتجات، مشيراً إلى تطلع الوزارة لدعم البنك الدولي لمنصة أيادي مصر في ظل متابعة فخامة الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الحكومة تقوم بدعم القطاع الخاص على أرض جميع المحافظات، مؤكداً على دوره المهم في عملية التنمية التي تشهدها الدولة المصرية باعتباره شريك أساسي ومهم في التنمية، كما أن هناك متابعة مستمرة من السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لكافة مستجدات البرنامج وخاصة ملف تعميم الممارسات الجيدة للبرنامج.

وقال اللواء هشام آمنة أنه تماشياً مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار وتعزيز أنشطة القطاع الخاص، فقد ركز برنامج التنمية المحلية على تطوير الخدمات الاجرائية المحلية الموجهة للمستثمرين والمواطنين من خلال إعادة هندسة دورات العمل وتبسيط وتوحيد الاجراءات وتطوير المراكز التكنولوجية بكافة مراكز وأحياء المحافظة وربطها معاً وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن المراكز التكنولوجية وتشكيل لجان دائمة لتحسين الخدمات الإجرائية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن جهود البرنامج أسهمت في تحسن بيئة ومناخ الأعمال بنسبة تتجاوز 18% في محافظتي سوهاج وقنا، كما استفاد من تدخلات البرنامج بهدف تحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية ومن تنفيذ خطط التكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال ما يزيد عن 38 ألف شركة - مؤسسة أعمال.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على ضمان استدامة الأنشطة والمخرجات التي نفذها البرنامج، ونتطلع إلى دعم البنك الدولي في تفعيل الأطر المؤسسية ووضع الآليات اللازمة لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز تنافسية المحافظات، وذلك بناءً على الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد الوزير على دعم القيادة السياسية للشباب المصري وتمكينه وتأهيله لتولى القيادة وخلق صف ثان من الشباب في جميع المؤسسات والوزارات والمحافظات، لافتاً إلى العلاقة الجيدة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي عبر تنفيذ العديد من المشروعات والبرنامج في مختلف المجالات على أرض المحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية الشكر إلى وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم نجاح البرنامج في محافظات الصعيد وتأهيل القيادات وتدريبها في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

تنفيذ 2000 مشروع في قنا بتكلفة 6 مليارات جنيه

ومن جانبه قدم اللواء أشرف الداودي، الشكر لوزير التنمية المحلية وفريق البرنامج بالوزارة وممثلي البنك الدولي على الدعم الذي يتم تقديمه لمحافظة قنا بما ساهم في نجاح البرنامج على أرض المحافظة عبر تنفيذ أكثر من 2000 مشروع بتكلفة حوالي 6 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن مشروعات البرنامج ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى مساهمتها في خفض معدلات الفقر وتوفير فرص العمل، كما ساهم البرنامج كذلك في تحقيق نقلة كبيرة في ملف المناطق الصناعية وبناء القدرات.

كما أشار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إلى النتائج الجيدة التي حققها برنامج التنمية المحلية على أرض محافظة سوهاج وهو ما يشعر به المواطن السوهاجي خاصة في مجالات الصرف الصحي وجودة الطرق والتنمية الحضرية وتحسين الخدمات وتعظيم الموارد بناء القدرات للكوادر المحلية، مشيراً إلى التقدم المحرز في المناطق الصناعية بالمحافظة والتكامل الذي تحقق بين المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات البنك الدولي فيما يخص البنية الأساسية وتوفير فرص العمل.

كما أشار اللواء عصام سعد إلى اللقاءات التي عقدتها محافظة أسيوط خلال الفترة الأخيرة مع وفد البنك الدولي وبرنامج التنمية المحلية، حيث تم اختيار المشروعات التي سيتم تنفيذها وسيتم تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لاستكمال نجاح البرنامج على أرض محافظة أسيوط وتحقيق التكامل مع مشروعات حياة كريمة.

كما أشاد وفد البنك الدولي بجهود وزارة التنمية المحلية في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ودعم عملية التنمية الاقتصادية في إطار البرنامج، كما أعلن وفد البنك الدولي مد تنفيذ برنامج تنمية الصعيد حتى نهاية 2024 للاستفادة من البرنامج في خلق فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية، وأشار وفد البنك الدولي إلى أن البرنامج يعتبر نموذج للتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة مشيراً إلى دعم التكتلات الاقتصادية وربطها بالمناطق الصناعية والذي يعد نموذج قابل للتكرار والنجاح وسنقدم الدعم اللازم لنجاحه.

كما شدد وفد البنك الدولي على أن وزارة التنمية المحلية حققت في 6 أشهر نقلة نوعية في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة تحسين البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية.

وتقدم الدكتور محمد ندا بخالص شكره إلى وزير التنمية المحلية وفريق البرنامج بالوزارة على الدعم المستمر للبرنامج، مؤكدين على أن كل المؤشرات التي تم وضعها تم تحقيقها على أرض المحافظتين.

وأشارت الين اولافسن إلى تقدير البنك الدولي للجهود التي قامت بها الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج وخاصة فيما يخص مكون التنمية الاقتصادية ودعم التكتلات الاقتصادية وما تم في المناطق الصناعية وخدمات الشركات والمواطنين، مشيرة إلى التقدم الملحوظ الذي يتابعه البنك الدولي فيما يخص التكتلات الاقتصادية وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن البرنامج شهد انطلاقة قوية وسريعة وبعلامات إيجابية في محافظتي المنيا وأسيوط ونتطلع لدعم المحافظات خاصة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية وسنمضي سوياً لتحقيق النجاح المطلوب خلال الفترة القادمة من عمر البرنامج.

كما أشارت إلين أولافسن إلى التقدم الذي شهدته المناطق الصناعية بقنا وسوهاج والتطور في اللوائح الجديدة وتراخيص المحال وتعزيز دور القطاع الخاص وخلق فرص العمل والمزج بين التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات وبما يتوافق مع توجيهات الرئيس السيسي الخاصة بدعم وإتاحة المجال للقطاع الخاص.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى أن البرنامج وضع خارطة طريق لتطوير الإدارة المحلية تبناها وزير التنمية المحلية ووجه بتعميمها على المحافظات حيث تم تشكيل لجنة للموارد الذاتية بالمحافظات ممثل بها وزارة المالية والمحافظات الأربع، لافتاً إلى إدارة الأصول وتطوير منظومة التخطيط المحلى التي تتم بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط وتطبيق نظم العمل في التقييم والمتابعة بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط عبر المنظومة الالكترونية .

وأضاف الهلباوي أن هناك إدارة للمتابعة والتقييم وجه وزير التنمية المحلية بإنشائها في الديوان العام للوزارة وبدأ العمل بها بالإضافة إلى إدارة المراكز التكنولوجية لمتابعة ما يتم في إطار المراكز على مستوي المحافظات.

وأوضح مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر انه تم وضع إطار مؤسسي لإدارة التكتلات الاقتصادية والتي شهدت تقدم كبير خلال الفترة الماضية في محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا، لافتاً إلى التقديم الذي شهده ملف تطوير برامج التنمية المحلية والاقتصادية وتحسين الأداء وبيئة الأعمال وترفيق المناطق الصناعية على أرض قنا وسوهاج.