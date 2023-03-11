وزير التنمية المحلية يتفقد معرض «أهلا رمضان» في بني سويف.. تخفيضات 30%

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منذ قليل، معرض «أهلا رمضان» لتوفير السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بتخفيضات تصل لـ30% داخل المعرض، حيث يضم المعرض كل السلع الغذائية.

محافظ بني سويف يستقبل وزير التنمية المحلية

ووصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، ديوان عام محافظة بني سويف، في مستهل زيارته للمحافظة، حيث كان في استقباله الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم. والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ.

متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة متابعة وزير التنمية المحلية مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا متابعة المرحلة الأولى من المشروع القومى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتفقد سير العمل في معارض «أهلاً رمضان».

متابعة مشروعات «حياة كريمة» في مركز ببا

وبحث وزير التنمية المحلية مع محافظ بني سويف الموقف التنفيذي للمشروعات التي يُجرى تنفيذها على أرض المحافظة، ومعدلات الإنجاز بها.

كما تتضمن الزيارة تفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير وتنمية الريف المصري «حياة كريمة» بقرى مركز ببا، والوقوف على معدلات التنفيذ بها حيث تتضمن الزيارة عدة قرى في العديد من المشروعات.