وزير التعليم العالي يفتتح المبنى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام

يفتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، والدكتور محمد عبدالمعطي، عميد المعهد القومي للأورام، بعد قليل، المبنى الجنوبي للمعهد، بحضور لفيف من قيادات جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

120 كرسي مجهز بالكامل لجلسات الكيماوي

ويتكون المبنى الجنوبي من 14 دورا متكررا ويتسع المبنى الجنوبي لـ 232 سرير إقامة داخلي، بجانب 18 سرير رعاية مركزة وغرف للعزل وغرف للغسيل الكلوي، و6 غرف عمليات مجهزة بالكامل، وفقا لأحدث الإمكانات، بجانب غرف التمريض والأطباء والمعامل المتخصصة، وقسم الأشعة، وأقسام الكيماوي للكبار والصغار بعدد 120 كرسي مجهز بالكامل.

تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري

وقال الدكتور محمد عبد المعطي عميد المعهد القومي للأورام، إن تجهيزات المبنى تمت وفقا لأحدث النظم العالمية والكود الطبي العالمي، َ بمعايير جودة عالية تتماشى مع توجهات الدولة المصرية في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري بما يحقق طموحات الجمهورية الحديدة.

الأجهزة وفقا لأحدث ما توصل إليه قطاع الطب في العلاج

وأضاف عبد المعطي، ان الأجهزة تم اختيارها وفقا لأحدث ما توصل إليه قطاع الطب في العلاج، موضحا أن المعهد إحدى كليات جامعة القاهرة المختصة للدراسات العليا بجانب تقديمه الخدمات التشخيصية والعلاجية، ويتبعه مستشفي المعهد بالتجمع الأول ومستشفى 500500 بالشيخ زايد، موضحا أن المعهد يمتلك حاليا 40عيادة تستقبل سنويا أكثر من 300 ألف مريض سنويا، مؤكدا أنه من المتوقع أن تزيد نسبة الطاقة الاستيعابية والاستقبال للحالات بالمعهد إلى 220%، بعد افتتاح باقي الإنشاءات سواء المبني الجنوبي او مستشفى الثدي بالتجمع الأول أو افتتاح المرحلة الأولى من 500500.