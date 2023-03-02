أكاديمية البحث العلمي تناقش أولويات ومجالات التعاون الدولي حتى 2026

شهدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سلسلة من اللقاءات وجلسات النقاش مع بعض الشركاء الدوليين ورجال الصناعة الوطنية بهدف تحديد مجالات التعاون الدولي للأكاديمية في الفترة المقبلة وحتى عام 2026 وذلك ضمن خطتها التنفيذية الثالثة 2022-2026، حيث التقى رئيس الأكاديمية رئيس وزراء مصر الأسبق ومقرر مجلس بحوث النقل بأكاديمية البحث العلمي الدكتور عصام شرف والوفد المرافق من النرويج ومناقشة سبل التعاون في مجال الخفض الطوعي للانبعاثات الكربونية.

أكاديمية البحث العلمي

والتقى رئيس أكاديمية البحث العلمي بالسفير أوكا هيروشي ، سفير اليابان في مصر والوفد المصاحب له في إطار فتح آفاق جديدة للتعاون العلمي مع المؤسسات المناظرة باليابان، كما استقبل رئيس الأكاديمية سفير بيلاروسيا بالقاهرة السفير سيرچي تيرتنتييف، والنائب الأول لرئيس أكاديمية بيلاروسيا الوطنية للعلوم سيرچي شيزيك، والوفد المرافق لهما وناقشا سبل التعاون بين الجانبين وبحث إمكانية زيادة عدد المشروعات المشتركة بين الجانبين والتركيز على مشروعات إنتاج ونقل التكنولوجيا وتبادل المعارف في مجالات المياه وبطاريات الليثيوم والسيارات الكهربائية والزراعة الذكية وإنتاج التقاوي والمعدات الزراعية.

والتقى رئيس الأكاديمية نقيب الأطباء البيطرين الدكتور خالد سليم وتم مناقشة تكامل الأدوار وتوحيد الجهود لمعاونة الدولة في النهوض بالثروة الحيوانية وإنتاج الغذاء وضرورة عقد لقاءات مستمرة بمشاركة نقيب الزراعيين للنهوض بقطاع الانتاج الحيواني والخدمات البيطرية المقدمة لصغار المزارعين.

وفي السياق ذاته التقى رئيس الأكاديمية السيدة الأستاذة الدكتورة فيرينا ليبر، مدير الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم (أجيا) بهدف تكثيف التعاون بين شباب الباحثين المصرين والعرب والألمان.

كما التقى رئيس أكاديمية البحث العلمي ومعه المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية في مقر وزارة الخارجية سعادة السفيرة مي خليل، نائب وزير الخارجية لشئون المنظمات الدولية حيث تم اطلاعه على أولويات التعاون الدولي بين الأكاديمية والمنظمات والهيئات الدولية، واُختتمت اللقاءات بلقاء مع المدير التنفيذي لصندوق دعم المبتكرين والنوابغ الدكتور محمد عامر وبعض خبراء صناعة السيارات من القطاع الخاص بحضور الدكتور محمد الشرقاوي، معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الاقتصادية لمناقشة خارطة طريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصنيع سيارة كهربائية محلية الصنع، وحضر اللقاءات من أكاديمية البحث العلمي الدكتورة جينا الفقى، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية والدكتور أحمد جبر، المشرف على قطاع المجالس النوعية والدكتور تامر حمودة، المشرف على قطاع تنمية الابتكار والتسويق.