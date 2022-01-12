«الحرف اليدوية» تزور أطفال المعهد القومي للأورام تفعيلا لدورها المجتمعي

شاركت «مني الإبياري»، عضو مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، في زيارة للمعهد القومي للأورام، حيث أناب المجلس عضو مجلس الإدارة للاحتفال مع الأطفال داخل المعهد.

وكشفت «الإبياري»، أنّ الزيارة التي عقدتها غرفة الحرف اليدوية تأتي إيمانًا منها بتفعيل الدور المجتمعي والمسئولية المجتمعيه تجاة الأطفال بالعديد المستشفيات والمعاهد ويتوجب علي الجميع توجيه الدعم النفسي لهم من خلال الزيارات المتكررة والمستمرة، مضيفة أنّ اللقاء شارك فيه متطوعون وشخصيات عامة، علي رأسهم الإعلامية نشوى الحوفي، والدكتورة هبة الصباحي الاستشاري النفسي، وهبة مصطفى.

مدير المعهد القومي للأورام في استقبال وفد غرفة الحرف اليدوية

وأضافت «الأبياري»، أنّ وفد الغرفة كان في استقباله الدكتورة رنا حمدي مديرة المعهد القومي للأورام والدكتورة داليا رضوان عضو مؤسس بمبادرة إبداع، فيما أكدت عضو مجلس إدارة الغرفة استمرار مثل تلك الزيارات للمستشفيات ودور الرعاية وغيرها لتقديم الدعم النفسي للمرضي هناك.

وكانت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات انتهت من انتخاباتها في نوفمبر الماضي، بفوز 12 مرشحا بالتزكية، وخلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، صرح ممدوح الشربيني المدير التنفيذي للغرفة، بإجرائها انتخابات داخلية، لاختيار رئيس للغرفة ووكلين وأعضاء هيئة المكتب لدورة مدتها 4 سنوات، تمتد من 2021 وحتى 2025، وذلك في سياق قرار أصدرته وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، بتعيين باقي أعضاء مجلس الإدارة ليضم 15 عضو.

وأسفرت الانتخابات الداخلية للحرف اليدوية، عن فوز حمادة العادلي بمنصب رئيس الغرفة وممثل الغرفة في اتحاد الصناعات، واسماعيل مصطفى ومحمد النشار وكيلين، فيما تم اختيار محمد عبد الموجود ومنى الإبياري أعضاء هيئة المكتب.