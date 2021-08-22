رئيس الهيئة الهندسية والخشت يتفقدان المعهد القومي للأورام 500 500

تفقد اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وعدد من مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشروع المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 بمدينة الشيخ زايد، للوقوف على الوضع الحالي ومراحل استكمال البناء وفقا للجدول الزمني المحدد، إذ يعد من المشروعات الكبرى التي تنفذها جامعة القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير أفضل تجربة علاجية لمرضى السرطان على أعلى مستوى علاجي وتشغيلي وهندسي.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على دعم المنظومة الطبية المصرية وإنجاز المشروعات القومية الكبرى، التي تعود بالنفع على أبناء الشعب المصري العظيم.

3.5 مليار جنيه من موازنة التعليم العالي لاستكمال مشروع المعهد القومي للأورام 500 500

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 3,5 مليار جنيه من موازنة التعليم العالي، لاستكمال المشروع وإنجازه بما يضمن استقبال المرضى بنهاية العامين المقبلين، للمساهمة في رفع أكبر عبء ممكن عن مرضى السرطان، حيث يعمل بالمشروع 20 شركة مقاولات في وقت واحد، بمنظومة ديناميكية رائعة تسابق الزمن، رغم ظروف جائحة كورونا التي أثرت على معدلات الأداء في مختلف المجالات.

المساحة الإجمالية لمعهد الأورام 500 500 تبلغ 844,000 متر مسطح

يذكر أنّ المعهد القومي للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد 500 500، مشروع ضخم، حيث يعد أكبر مستشفى متخصص في علاج السرطان بالعالم، ويقام على قطعة أرض تملكها جامعة القاهرة بمساحة تقدر 145,000 متر مسطح وبمساحة بناء إجمالية تقدر 844,000 متر مسطح وبنسبة بنائية 38%، لتوفير خدمة طبية على أعلى مستوى لمرضى الأورام من كل ربوع مصر.

ويتكون مشروع المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 من مستشفى تعليمى متخصص ومتكامل لعلاج أنواع الأورام لجميع الأعمار بسعة 1,020 سرير بالقسم الداخلي و500 سرير بوحدة علاج اليوم الواحد، و60 غرفة عمليات كبرى، و 15 جهازا للعلاج الإشعاعي ومركزا متكاملًا لأبحاث السرطان المتطورة، يضم معامل الأبحاث المعملية التي تغطي كل مجالات العلوم الخاصة بالوقاية وتشخيص وعلاج الأورام.